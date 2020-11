Ratsfraktion in Düsseldorf : Volt hat die Frische, die SPD die Erfahrung

Düsseldorf Die Parteien bilden im Stadtrat eine Gemeinschaftsfraktion. Für die neuen Volt-Ratsherren Marc Schenk und Gottfried Panhaus sind die Sozialdemokraten der ideale Partner. In einem Bündnis mit den Grünen oder der CDU wären sie untergegangen, sagen sie.

Die SPD als Mitglied des Ampel-Bündnisses in den vergangenen sechs Jahren muss sich von ihrem neuen Partner die Frage gefallen lassen, „was die Verkehrswende bisher behindert hat und was in Zukunft anders gemacht werden muss“, sagt Panhaus. Für Schenk wurde die Oberbürgermeister-Wahl von Stephan Keller (CDU) nicht gewonnen, die Umweltspur habe sie vielmehr für Geisel (SPD) verloren. Volt möchte sich im Rat und in der Fraktion für ein Umdenken in der Mobilitätspolitik einsetzen. Dazu gehören die flächendeckende Anbindung an Park & Ride-Parkplätze aus allen Himmelsrichtungen mit kombinierten Ticket-Angeboten (Parken und ÖPNV), Shared-Mobility-Konzepte, ein attraktiver Ausbau des Radwegnetzes sowie Pläne zur Urban Air Mobility – zum Beispiel mit Flugtaxis. Volt steht außerdem für eine nachhaltige Wirtschaft, fordert eine aktivere Beteiligung der Bürger in der Klimapolitik, Konzepte in der Sozialarbeit, in der Schulentwicklung und in der Kultur.