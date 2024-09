Brauchtum in Düsseldorf Volmerswerther feiern eine Schützen-Olympiade

Insgesamt fünf Teams á vier Schützen stellten sich den acht Herausforderungen. „Wir wollen mit den einzelnen Stationen das Schützenfest noch einmal Revue passieren lassen“, so Thomas Klaus, Hauptmann der Reserve 31. „Wir fangen etwa mit einem Wettbewerb im Wimpelketten-Aufhängen an, lassen ein Uniformanziehen folgen, Glühbirnen müssen in Lichterketten eingedreht werden, imitiert wird auch der Königsschuss.“ Zeitgemäß gab es zudem ein Quiz, bei dem Fragen rund um das Volmerswerther Schützenwesen beantwortet werden mussten. „Zähle alle Regimentskönige der letzten 20 Jahre auf? Welches Bier wurde bereits auf dem Schützenfest ausgeschenkt? Oder: Wer ist der älteste Schütze der Bruderschaft?“, listet Baum einige der Quizfragen auf. Das konnten nicht alle beantworten.