Große Verdienste in Düsseldorf-Volmerswerth Theo Hilger ist gestorben

Dass Hilger viel Gutes in seinem Leben geleistet hat, ist daran zu erkennen, dass die Ehrenauszeichnung vor ihm zuletzt 2015 und davor 2008 verliehen wurde. Und dass viele Weggefährten, Vereine und Gäste zur Ehrung gekommen waren, zeigt, dass Hilger nicht nur in „seinem“ Volmerswerth beliebt und anerkannt war. Mehr als zwei Dekaden hatte er sich zum Beispiel für eine ordentliche Anbindung des rheinnahen Stadtteils an das Straßenbahn- und Busliniennetz der Rheinbahn eingesetzt.