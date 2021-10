Baustelle in Düsseldorf : Vollsperrung für neuen Radweg am Joseph-Beuys-Ufer

Düsseldorf Über die Cecilienallee können Autos nicht mehr in Richtung Rheinufertunnel fahren. Die neuen Wege für Radler und Fußgänger sind fast fertig.

Nachdem es schon am Freitagmorgen aufgrund der Bombendrohung am Oberlandesgericht an der Cecilienallee zu einer Sperrung des Joseph-Beuys-Ufers (und des gesamten Rheinufertunnels) kam, wird die Stelle unter der Oberkasseler Brücke auch am Wochenende zum Engpass. Wegen der Bauarbeiten am neuen Radweg muss die Strecke von der Cecilienallee in Richtung Tunnel von Freitag, 21 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag laut Stadt voll gesperrt werden. Stadtauswärts, also aus dem Tunnel kommend, geht es für Autofahrer auf dem Stück der Baustelle nur einspurig weiter. Darüber hinaus muss auch die Oederallee ab Freitagabend (sogar schon ab 19 Uhr) zwischen Tonhalle und Ehrenhof in beide Richtungen voll gesperrt werden.