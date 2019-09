Geldinstitut in Düsseldorf : Die Volksbank will sich Fachkräfte sichern

Franziska Foecking, Moritz Ley

Düsseldorf Das Geldinstitut hat in diesem Jahr 16 Auszubildende eingestellt. Das waren fast doppelt so viele wie ursprünglich geplant.

Bei der Volksbank Düsseldorf Neuss haben im August 16 junge Menschen ihre Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen. Das sind deutlich mehr, als das Geldinstitut ursprünglich einstellen wollte. „Das liegt vor allem an der hohen Zahl qualifizierter Bewerber“, erklärt Rainer Mellis, Vorstandssprecher der Volksbank.

Einer dieser jungen Menschen ist der 18-jährige Moritz Ley. Erst im Sommer hatte er am St.-Ursula-Gymnasium sein Abitur gemacht. „Es hat sich in der letzten Zeit so herauskristallisiert, dass ich eine Ausbildung machen möchte“, erklärt Ley, der das erste Ausbildungsjahr in der Filiale in Bilk verbringt. „Nach zwölf Jahren Schule wollte ich nicht nur mehr Theorie machen. Das hätte ich aber machen müssen, wäre ich an die Universität gegangen. Und natürlich ist es auch schön, sein erstes eigenes Geld zu verdienen.“

Info Die Volksbank Düsseldorf Neuss Bilanz Das Geldinstitut hatte im vergangenen Jahr eine Bilanzsumme von 1,478 Milliarden Euro. Der Bilanzgewinn betrug 1,52 Millionen Euro und lag damit rund 1,7 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres. Mitarbeiter Die Bank beschäftigt gegenwärtig 320 Mitarbeiter, davon 25 Auszubildende. Mitglieder Die Genossenschaftsbank hatte Ende 2018 insgesamt 24.589 Mitglieder. Das sind 452 mehr als noch ein Jahr zuvor.

Dass es eine Ausbildung in einer Bank sein sollte, stand für ihn schnell fest. „Denn Banken spielen eine zentrale Rolle in der Wirtschaft und Gesellschaft. Außerdem habe ich Spaß im Umgang mit Kunden.“ Zudem war für Moritz Ley auch klar, dass es ein lokales Geldinstitut sein muss. „Die großen Banken setzen stark auf das Investmentgeschäft. Ich wollte aber lieber den ständigen Kontakt mit den Kunden haben.“

Am Anfang war der Kundenkontakt für den jungen Mann aber noch ungewohnt. „Aber ich habe von meinen Kollegen alles gut erklärt bekommen“, sagt Ley weiter. „Ich durfte auch schon an den Schalter und Telefongespräche entgegennehmen.“ Dass der Umgang mit Kunden auch mal schwierig sein kann, erfuhr der Auszubildende bereits im ersten Monat in einem Seminar. „Da ging es erst einmal darum, wie man ein Telefongespräch entgegennimmt, wie ich mich melden muss und dass man noch höflicher werden muss als ohnehin schon, je unhöflicher ein Kunde wird.“

In den ersten Wochen seiner Ausbildung durfte er auch schon bei mehreren Kundengesprächen dabei sein, die von erfahrenen Kollegen geführt wurden. „Da wurde dem Kunden unter anderem das Online-Banking erklärt, wie das TAN-Verfahren funktioniert, wie man ein Girokonto anlegt und ein Depot eröffnet“, sagt der Auszubildende.

Bis Ende November bleibt er in der Filiale, im Dezember beginnt dann der erste Berufsschulblock von sechs Wochen. „Dort werden dann Themen aus der Bankbetriebswirtschaft behandelt, aber auch Rechnungswesen, Buchhaltung und Controlling sowie Fächer wie Deutsch“, erklärt Vorstandssprecher Mellis. „In der Berufsschule wird die Theorie unterrichtet, die wir dann aber auch unsererseits noch durch interne Schulungen unterfüttern.“ Im Kundenkontakt würde dann die Theorie in die Praxis überführt.

„Wichtig ist auch die Beratung unserer Kunden für die Altersvorsorge“, so Mellis. Nach der europäischen Versicherungsrichtlinie dürfen nur qualifizierte Mitarbeiter derartige Beratungsgespräche durchführen. „Dafür müssen spezielle Ausbildungspunkte nachgewiesen werden. Und wir machen diese Fortbildungsmaßnahmen schon in der Ausbildung und sind damit die einzige Bank in Deutschland, die diese schon während der Ausbildungszeit durchführt.“ Die Bankausbildung sei die anspruchsvollste im kaufmännischen Bereich.

Moritz Ley gefällt es in der Volksbank bislang sehr gut. „Ich finde die Mischung aus Online-Banking und Filialgeschäft interessant“, so der Azubi. „Und dass die Kunden mit uns einen direkten Kontakt haben und es nicht über Call-Center geht, wie das andere Banken machen.“

Mit anderen Azubis arbeitet Ley in der Bilker Zweigstelle nicht zusammen. Diese trifft er nur während des bankinternen Unterrichts. „Die 16 Azubis sind auf unsere verschiedenen Filialen verteilt“, so Mellis. „Und sie wechseln dann auch immer wieder.“ In Bilk wird Ley das erste Jahr seiner zweieinhalbjährigen Ausbildung bleiben.

Die Schulnoten seien zwar wichtig für eine Bankausbildung, aber ebenso wichtig sei das Auftreten. „Wir legen großen Wert auf das persönliche Gespräch, denn es muss menscheln“, so der Vorstandssprecher. Dass die Volksbank statt der geplanten acht bis zehn letztlich 16 Auszubildende eingestellt hat, habe auf der einen Seite an der Qualität der Bewerber gelegen, aber auch daran, dass sie künftig mehr Bankkaufleute braucht. „Wir werden wachsen und mit mehr Kunden arbeiten. Deswegen brauchen wir auch mehr Mitarbeiter.“

Manche junge Menschen würden sich zudem nach dem Ende ihrer Ausbildungszeit für ein Studium entschließen. Diese würden dann als Mitarbeiter wieder fehlen. „Wenn man nur fünf Azubis hat und dann gehen nachher zwei zum Studieren, dann bleiben nur noch drei in der Bank. Haben wir hingegen 16 und es gehen fünf, bleiben elf. So sichern wir uns die Fachkräfte auch langfristig.“

