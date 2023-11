Wegen Personalmangel Volksbank-Filiale in Himmelgeist schließt

Tresore sollen in Zukunft in Hassels genutzt werden und „bis auf Weiteres“ wird auch der Geldautomat noch in Himmelgeist zugänglich bleiben. „Da sich der Automat in der Filiale befindet, ist er noch zugänglich. Da er im Vergleich zu anderen Automaten aber am schwächsten genutzt wird, prüfen wir derzeit eine Verlagerung an die Außenfassade, um die Räume, die der Volksbank gehören, zukunftsträchtig umnutzen können“, führt der Sprecher aus.