Düsseldorfer Geschichten Als Menschen im Zoo gezeigt wurden

1879 war Hagenbeck erneut in Düsseldorf zu Gast. Geplant war die Zurschaustellung von Aborigines aus Feuerland. Den Stereotypen der Zeit folgend, kündigte das Düsseldorfer Volksblatt die Ureinwohner vom Magellan als Kannibalen an, die keine richtige Sprache hätten und moralisch tiefstehend seien: „Wie alle Schalthieresser haben sie dicke Unterleiber und große, beinahe von Ohr zu Ohr gehende Mäuler. Der Mangel an warmblütiger animalischer Nahrung ist es, welcher sie, wie alle wilden Nationen, welche dieselbe entbehren müssen, zu ausgesprochenen Kannibalen macht“. Und weiter: „Ihre Sprache ist der allerrohesten Art, da sie keine Schriftsprache besitzen und ihre Wortsprache ebenso arm an Worten als abscheulich in Gutturallauten ist. Moralisch stehen diese unglücklichen Geschöpfe sehr tief, von Familienbanden haben sie keine Ahnung, und man sagt ihnen nach, daß sie nicht allein Fremde, sondern auch ihre eigenen Kinder verzehren“. Statt Kannibalen aus Südamerika schickte Hagenbeck dann aber „eine Gesellschaft von zehn Rothhäuten aus Canada vom Stamme der Irokesen nebst einem Mustang“ an den Rhein, die das Düsseldorfer Zoopublikum 14 Tage vor allen Dingen mit indianischen Reiterkünsten unterhielten.