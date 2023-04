Wirtschaft in Düsseldorf Vodafone will zahlreiche neue 5G-Mobilfunkstationen bauen

Düsseldorf · Vodafone will im Düsseldorfer Stadtgebiet die 5G-Abdeckung verbessern. Das Unternehmen strebt einen deutlichen Ausbau der modernen Technologie an, will aber auch ins normale Mobilfunknetz investieren.

17.04.2023, 08:33 Uhr

Ein Mitarbeiter von Vodafone steht vor einem neuen 5G-Mobilfunkmast auf einem Hochhaus am Mörsenbroicher Ei. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Das Mobilfunkunternehmen Vodafone hat im Düsseldorfer Stadtgebiet insgesamt sechs neue Mobilfunkstationen mit 5G-Technologie aufgestellt. Standorte sind die Ernst-Derra-Straße (Bilk), Blücherstraße (Pempelfort), Grünstraße (Stadtmitte), Bastionstraße (Carlstadt), Friedrich-Ebert-Straße (Stadtmitte) und Wettinerstraße (Oberkassel); also allesamt Adressen in einem relativ engen Kreis um das Stadtzentrum.