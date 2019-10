Nachhaltigkeit : Vodafone will ein grünes Unternehmen werden

Düsseldorf Der Telekommunikationskonzern will mit der „Mission Green“ das Umweltbewusstsein seiner Mitarbeiter deutschlandweit stärken. Als neue Dienstwagen für Geschäftsführer gibt es bald nur noch Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Zum Auftakt soll es eine achtwöchige Aktion geben, in der Mitarbeiter alles rund um ihren persönlichen CO 2 -Fußabdruck und dessen Verringerung lernen können. Es gehe darum, das Bewusstsein für eine nachhaltige Lebensweise zu schärfen und Verhaltensänderungen anzuregen, hieß es. Per App können die Mitarbeiter dazu an so genannten Missionen teilnehmen: mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren beispielsweise, vegan essen oder eine Videokonferenz aufsetzen, anstatt zu einer Konferenz zu fliegen. Dazu unterstütze Vodafone seine Mitarbeiter mit einer Reihe von Angeboten, hieß es: So gibt es die Möglichkeit, über das Unternehmen ein Firmenfahrrad zu leasen, auch werden Tickets für den Nahverkehr bezuschusst. „Wenn Flüge unausweichlich sind, wird das Unternehmen in Kürze das ausgestoßene CO 2 kompensieren“, hieß es.