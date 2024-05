Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf Zentralapotheke zieht ins Marien Hospital

Vom Marien Krankenhaus in Kaiserswerth in das Marien Hospital in Pempelfort: Die Zentralapotheke des Verbunds Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD) bezieht in der kommenden Woche peu à peu neue Räumlichkeiten. Ein Prozess, der „deutlich länger und deutlich teurer“ geworden ist, als geplant, sagt der Geschäftsführer des Hospitals, Martin Meyer. Gestartet sei die Planung bereits vor zehn Jahren. Fanden die Baumaßnahmen bereits 2020 statt, verzögerten die Corona-Pandemie, das Hochwasser im Jahr 2021 und im folgenden Jahr die Materialengpässe im Zuge des Ukraine-Krieges den Prozess. Die Kosten belaufen sich auf 14 Millionen Euro, so Meyer. Jetzt ist die Apotheke endlich fertig.