So süß : Vierlinge sind jetzt zu Hause

So süß

Düsseldorf Wegen unaufhaltsamer Wehen mussten sie 14 Wochen vor dem eigentlichen Termin auf die Welt gebracht werden. Jetzt konnten die Geschwister Emanual, Israel, Victoria und Gloria nach Hause entlassen werden. Vierlinge sind auch in der Geburtsklinik im Florence-Nightingale-Krankenhaus alles andere als alltäglich.

Die bezaubernden Vierlinge Emanuel, Israel, Victoria und Gloria sind zu Hause bei ihrer Familie – alle etwa 3,5 Kilogramm schwer und gesund. Geboren wurden sie am 3. Dezember 2018 im Florence-Nightingale-Krankenhaus in Kaiserswerth. Ihre Mutter Angi (19) war in der 26. Schwangerschaftswoche, als die Babys wegen unaufhaltsamer Wehen auf die Welt gebracht werden mussten: 14 Wochen vor dem errechneten Termin, zwischen 30 und 34 Zentimeter groß und 820 bis 860 Gramm schwer.