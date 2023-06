Kultur in Düsseldorf Vierlinden startet Open-Air-Konzerte

Am Sonntag, 25. Juni, präsentiert Jan Preuß sein Comedy-Programm „(V)Erzieher Live – Völlig unerzogen“, Beginn ist um 19 Uhr. Auf Tiktok und Instagram sorgt er schon regelmäßig für Diskussion darüber, was Erzieher sagen, denken und machen dürfen und was nicht. An fünf Quizabenden können Besucher außerdem ihr Nischenwissen testen: Am 20. Juni beim Harry-Potter-Fan-Quiz, am 4. Juli beim Musik-Quiz 3.0, am 8. August beim Disney-Quiz und am 22. August dreht sich alles um die drei Fragezeichen. Das Quiz-Thema am 11. Juli wird noch verkündet.