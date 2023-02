Einsatz in Düsseldorf Vierjähriger von Feuerwehr befreit

Am frühen Dienstagabend riefen die Eltern eines vierjährigen Jungen die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf an. Ihr Sohn stecke mit einem Finger in einem Loch in einer Toilettenpapierhalterung fest und käme nicht mehr los. Die Leitstelle entsandte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr.