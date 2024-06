Unfall in Düsseldorf-Himmelgeist Vierjähriger nach Autounfall schwer verletzt

(RP) Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag ein Vierjähriger bei einem Verkehrsunfall in Himmelgeist. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 49-Jähriger mit seinem Pkw auf der Straße Am Scheitenweg in Richtung der dortigen Sackgasse unterwegs. Seinen Angaben zufolge wollte er die bepflanzte Mittelinsel der Sackgasse umfahren und in einer Parkbucht einparken. Dabei erfasste er den Jungen und dessen Fahrrad.