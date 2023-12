Im Düsseldorfer Süden Vier-Sterne-Hotel soll komplett zum Flüchtlingsheim werden

Neben dem Mercure in Hassels könnte auch das „Airport-Hotel“ der gleichen Kette direkt hinter der Stadtgrenze zu Ratingen eine Notunterkunft werden. Außerdem geht es um Hotels anderer großer Betreiber in Remscheid und Wuppertal. Kostenpflichtiger Inhalt Parallel zum Standort Hassels plant das Land weiter an der Schwannstraße – in Golzheim, fast am anderen Ende der Stadt – die ehemalige Zentrale von Salzgitter Mannesmann zu einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) umzubauen. In Golzheim plant man mit einer viel längeren Laufzeit von achteinhalb Jahren. Die Notunterkunft im Mercure könnte im besten Fall 2025 wieder überflüssig sein.