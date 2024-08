Tischtennis-Asse und Schwimmer-Premiere Diese Düsseldorfer Sportler starten bei den Paralympischen Spielen

Thomas Schmidberger „Wir haben die Wettbewerbe in Paris bislang im Stream und TV verfolgt. Es waren sehr emotionale Spiele mit einem begeisterten Publikum und die Organisation lief auch relativ gut. Als Sportstadt sind wir in Düsseldorf gut aufgestellt. Wir sind gut vorbereitet und wissen, dass wir uns zeigen können und um die Medaillen spielen. Mit der Europameisterschaft im September ist das letzte große Turnier noch nicht so lange her (Anmerkung der Redaktion: Thomas Schmidberger und Valentin Baus verteidigten ihre Titel im Einzel und Doppel). Das war im Anschluss aber schnell abgehakt und die Vorbereitungen auf die Spiele in Paris sind gestartet. Dass diese in Europa stattfinden, macht die Vorbereitung etwas entspannter – zum Beispiel wegen der klimatischen Bedingungen. Außerdem sind deshalb vielleicht etwas mehr Freunde und Familie vor Ort, was schön ist. 2021 war das in Tokio wegen Corona nicht möglich und Rio de Janeiro 2016 war für viele auch weit entfernt. In der Vorbereitung gibt es natürlich schon einige Dinge, auf die man verzichtet. Ich freue mich, demnächst mal wieder auf ein Glas Wein oder einen Schluck Bier. So unmittelbar davor liegt mein Fokus aber jetzt auf den Wettkämpfen.“