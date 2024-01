Vier neue Unfallschwerpunkte Die gefährlichsten Kreuzungen in Düsseldorf

Es gibt Straßen und Kreuzungen in der Stadt, die gefährlicher sind als andere – dort kracht es so häufig, dass sie als Unfallschwerpunkte gelten. Im vergangenen Jahr sind in Düsseldorf vier neue Schwerpunkte in der Rangliste der Unfallkommission aufgetaucht. Derweil hat sich die Lage an fünf unfallträchtigen Kreuzungen beruhigt.