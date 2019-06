Messen in Düsseldorf : Die ganze Welt des Metalls auf dem Messegelände

Düsseldorf Bei gleich vier parallelen Fachmessen zeigen demnächst 2300 Aussteller die Innovationen der Branche. Bei den großen Stahlunternehmen spielt die Digitalisierung inzwischen eine wichtige Rolle.

Es handelt sich um reine Fachmessen, die sich vor allem an Fachbesucher aus dem Maschinen- und Anlagebau, der Automobilindustrie sowie der Stahl-, Eisen- und Aluminiumindustrie richten. Zu den wichtigsten Themen der Veranstaltungen wird die digitale Transformation gehören, denn auch in den Metallurgiebranchen wird „Industrie 4.0“ überall behandelt. Beispielsweise liefert in Gießereien und Stahlwerken ausgeklügelte Sensortechnik immer mehr Daten aus dem Produktionsprozess. Jedes gewalzte Stahlband erfordert tausende Daten: Diese auszuwerten, Muster zu erkennen und daraus Information zu gewinnen, ist mit den klassischen IT-Methoden nicht mehr zu schaffen. Big-Data-Analyse, Künstliche Intelligenz und vernetzte Cloud-Systeme treten an die Stelle der Rechenzentren und Datenbanken der Vergangenheit. Die digitale Überwachung von Maschinen und Anlagen reduziert Instandhaltungskosten, steigert die Effizienz und hat das Potenzial, Produkte zu optimieren.