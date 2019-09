Kommentar : Vielversprechendes Projekt

Meinung Düsseldorf Die Ideen sind da. Ein eigenes Carsharing-Angebot für Mieter, damit die aufs Auto verzichten – das ist innovativ.

Wenn Düsseldorf etwas braucht, dann sind es Wohnungen, die vielleicht auch noch ein bisschen Platz bieten und Komfort, die nicht überteuert sind und – man darf ja noch mal träumen dürfen – in einem tollen Viertel liegen. Mit einem Lückenschluss an der Rethelstraße würden die Stadtwerke vieles erfüllen. Düsseltal ist ein Viertel, das immer beliebter wird, das eine gute Infrastruktur hat und einen tollen Park. Und wenn ID Quadrat tatsächlich all das umsetzt, was Bernhard Hintzen angerissen hat, könnte das Unternehmen tatsächlich zu einem Vorreiter in der Wohnungswirtschaft werden. Die Ideen jedenfalls sind da. Ein eigenes Carsharing-Angebot für Mieter, damit die aufs Auto verzichten – das ist innovativ. Strom, Gas, Wärme – alles über einen Anbieter, der gleichzeitig Vermieter ist. Das erleichtert auch die Übersicht in den heimischen Aktenordnern. Wenn die Wohnungen dann auch noch bezahlbar sind – Hintzen sprach sogar davon, dass Azubis einziehen könnten –, dann sollte die ID Quadrat nicht nur eigene Grundstücke entwickeln. nicole.kampe@rheinische-post.de