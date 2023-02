Gedenken in Düsseldorf Vielfältiges Erinnern an den Kriegsbeginn vor einem Jahr

Die Ukraine-Hilfe aus Düsseldorf und NRW ist mehr als Symbolpolitik. „Auch nach einem Jahr Krieg steht Nordrhein-Westfalen fest an der Seite der Ukraine. Der Landtag hat eine Partnerschaft von Nordrhein-Westfalen mit der ukrainischen Region Dnipropetrowsk beschlossen“, erläutert Kuper. „Wir geben Menschen, die vor Putin flüchten, ein Dach über dem Kopf, integrieren ukrainische Kinder in unsere Schulen und organisieren konkrete humanitäre Hilfe. Wir werden das Leid der Menschen in der Ukraine nie vergessen.“