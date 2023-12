420 neue Wohnungen in Düsseldorf Viele Wünsche bei Umbau der SMS-Zentrale

Der geplante Umbau der SMS-Zentrale in ein Wohnkomplex wird in der Politik begrüßt, aber bei zwei wesentlichen Punkten gibt es Diskussionsbedarf: dem Anteil geförderter Wohnungen und der Frage, ob es einen Anbau geben soll, der neun Etagen haben soll und für den elf Bäume fallen müssten. Das zeigte sich jetzt in der zuständigen Bezirksvertretung (BV) 2 sowie im Planungsausschuss (APS), der am Ende entscheidet.