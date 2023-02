Ukrainische Flüchtlinge berichten „Ich fühle mich in Düsseldorf so zu Hause wie in Kiew“

Ich fühle mich mittlerweile in Düsseldorf so wohl wie zu Hause. Meine Wohnung in Pempelfort gefällt mir, die Stadt ist schön, die Wege sind kurz und der Aufbau erinnert mich an Kiew: Das Leben spielt sich im Zentrum ab, am Stadtrand gibt es Wohnsiedlungen. Allerdings sind die Züge und Busse nicht so pünktlich wie in der Ukraine, ich verpasse ständig meinen Anschluss und komme zu spät.“