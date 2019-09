Benefiz-Regatta in Düsseldorf : Rudern gegen den Krebs

Das Obelix-Team mit: (v.l.) Gerd Maubach, Jochen Büchsenschütz, Andreas Meyer-Falcke und Christian Steinmetz. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf (tino) Den Rhythmus, die Gleichförmigkeit der Bewegungen, die ein Ruderboot fast wie ein einen Pfeil durchs Wasser gleiten lassen, kennt man vom Deutschland-Achter. Das Erfolgsboot des Deutschen Ruder Verbands hat bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen dank der perfekten Bewegungsharmonie an Bord schon viele Siege und Medaillen herausgefahren.

Bei der letzten Ruder-Regatta im Hafen war nicht in jedem der 102 Boote das fließend aufeinander abgestimmte Eintauchen der Ruderblätter zu sehen. Doch das war egal, denn bei der fünften Benefiz-Regatta „Düsseldorf am Ruder für Menschen mit Krebs“ ging es nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern darum, gemeinsam Sport zu treiben und durch gemeinschaftliches Handeln, das Thema aus der Tabu-Ecke zu holen und Menschen mit Krebs zu unterstützen. „Ich bin begeistert“, meinte der Vorsitzende der NRW-Krebsgesellschaft Ullrich Graeven. „Die tolle Stimmung lässt das ernste Thema, das im Hintergrund mitschwingt, vergessen. Schön, dass man die Arbeit der Krebsgesellschaft mit so viel Lebensfreude unterstützt.“

So hatten u.a. auch die „Pfundskerle“ Jochen Büchsenschütz, Gerd Maubach, Christian Steinmetz und Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falke ständig ein Lächeln auf dem Gesicht. In ihren Obelix-Kostümen war ihnen zwar mächtig warm, aber das hilft bei ihren privaten Zielen: Büchsenschütz, Maubach und Steinmetz versuchen abzuspecken, Meyer-Falcke coacht. „Besser geht es doch gar nicht. Durch Sport tut man sich selbst und bei der Regatta auch anderen etwas Gutes. Das ist eine Win-win-Situation“, meint Maubach. Die „Pfundskerle“ aber verloren Gewicht und das sogar mehrfach, denn zur kleinen Einführung in den Umgang mit einem Ruderboot waren sie, genau wie die anderen Teams, dreimal beim Ruderclub Germania zum Training.