Einladung der Schützen und des Bürgervereins Viele Spenden beim Jahresempfang in Düsseldorf-Oberbilk

Für die Arbeiterwohlfahrt (Awo) hatten die Schützen eine Überraschung parat: Sie spendeten 200 Euro an den Kreisverband Düsseldorf, der in zahlreichen sozialen Feldern tätig ist. „Kaum bin ich hier, schon kann ich mich richtig freuen“, so Warden. „Ich weiß auch schon wofür die Spende verwendet wird: Sie geht an das Awo-Kreisjugendwerk.“ Außerdem spendeten die Schützen noch je 200 Euro an die Kindertagesstätten Pius X und Apollinaris, die beide wichtige Bildungs- und Betreuungsarbeit im Stadtteil leisten. Auch der Verein „Königinnen und Helden“, der sich für soziale Projekte engagiert, erhielt eine Spende. Den größten Scheck über 500 Euro erhielt aber die Damen-Fußballmannschaft des SV Oberbilk.