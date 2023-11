Großer Protesttag am 15. November Warum viele Düsseldorfer Praxen und Apotheken zu bleiben

Am Mittwoch wird es in vielen Arztpraxen in der Landeshauptstadt keinen Regelbetrieb geben, viele Apotheken werden ganz geschlossen sein: Gemeinsam protestieren die Mediziner und Apotheker für bessere Arbeitsverhältnisse und kämpfen um ihre Existenz – und gegen die aus ihrer Sicht verfehlte Gesundheitspolitik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Worum es bei dem Streik geht und wo Düsseldorfer auch am Mittwoch ärztlich versorgt werden und Medikamente bekommen.