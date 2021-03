Frauen in Düsseldorf : Viele Online-Events zum Internationalen Frauentag

Frauen in Düsseldorf

Am 8. März ist Weltfrauentag. Foto: dpa/Jens Wolf

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf lädt für Montag zu einem Event im Netz unter dem Motto „Sorgearbeit fair teilen“, das auf die Rolle der Frauen hinweist – speziell im aktuellen Kontext der Krise. Auch der Gleichstellungspreis wird verliehen.

(nic) Zum Internationalen Frauentag am Montag lädt das Gleichstellungsbüro der Stadt Düsseldorf zu einer Online-Veranstaltung unter der Überchrift „We take Care – Sorgearbeit fair teilen" ein. Die Corona-Pandemie zeige, dass die bisherigen gleichstellungspolitischen Erfolge fragil seien, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Wilfart: „Aktuell werden Frauen wieder verstärkt in veraltete Rollenbilder gedrängt."