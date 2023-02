Mehr Fälle vor Ort und in Kliniken Düsseldorfer Feuerwehr musste viele Karnevalisten medizinisch versorgen

Nach Angaben der Feuerwehr nahm der Besucherandrang in die Düsseldorfer Altstadt zum Nachmittag hin zu, wo sich die Möhnen und Jecken vor allem im Bereich des Alten Hafens, des Burgplatzes und der Freitreppe aufhielten. In den Erste-Hilfe-Bereichen betreuten und behandelten die Sanitäter demnach bis in den späten Abend hinein 103 Menschen und damit deutlich mehr als noch 2020 (23) Menschen. Zur weiteren medizinischen Behandlung mussten 48 Menschen (2020: 19) sogar in ein Krankenhaus transportiert werden.