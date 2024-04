Verkehrswende in Düsseldorf „Lastenräder sollen selbstverständlich werden“

Ähnlich sehen das auch Kilian Wiesemann und Rolf Ribbert. Beide sind aktive ADFC-Mitglieder, die schon länger aufs Lastenrad setzen. „Wir sind Teil der Gruppe ‚Lastenhelfer‘. Vor Kurzen haben wir etwa bei einer Gemüsefahrt emissionsfrei vom Lammertzhof an die Tafel geliefert“, erzählt Wiesemann. Zweimal im Jahr fahre eine Gruppe außerdem bis nach Amsterdam. „Bei unseren Schokotouren holen wir Schokolade ab. Der Kakao kommt per Segelschiff nach Amsterdam und wird dort in einer solarbetriebenen Fabrik weiterverarbeitet. Wir bringen ihn dann emissionsfrei zum Handel“,sagt Rolf Ribbert.