Kampf gegen Corona : Das sind die Hürden für die Digitalisierung der Kontaktverfolgung

So läuft das Scannen eines QR-Codes und das Einchecken für eine Veranstaltung oder etwa einen Museumsbesuch mit der Luca-App. Foto: dpa/Thomas Frey

Düsseldorf Die Software Sormas wird im Gesundheitsamt immer noch nicht genutzt. Offene Fragen gibt es auch noch für den Gebrauch der Luca-App. Die Stadt nennt jetzt die Gründe.

Die Digitalisierung der Registrierung und Nachverfolgung von Kontakten nach Corona-Infektionen kommt nur schleppend vo­­r­an. In einer schriftlichen Vorlage für den Fachausschuss am Donnerstag informiert die Stadt die Politik über den Stand der Dinge und die Heraus­forderungen.

Beschleunigt werden könnte die Kontaktnachverfolgung auch dadurch, dass Besucher vor dem Betreten von Räumlichkeiten wie Geschäften, Restaurants oder Museen ihre Daten per Scan über Anwendungen wie die Luca-App hinterlegen. Die Stadt bietet diese Option in ihren Gebäuden an und kann die Daten des Anbieters abrufen. Ein Vertrag ist mit den Machern allerdings noch nicht geschlossen, das werde zurzeit geprüft, heißt es. Mit Kosten ist die aktuelle Nutzung und wäre auch eine verbindliche Vereinbarung nicht verbunden, wie die Stadt mitteilt.