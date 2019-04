Interview Beate Peters : Viele Gefangene sind psychisch krank

Beate Peters leitet seit Ende Juli die Justizvollzugsanstalt Düsseldorf, die an der Oberhausener Straße auf Ratinger Gebiet liegt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die große Zahl auffälliger Häftlinge bringt das Personal an ihre Grenzen, sagt die Leiterin der JVA Düsseldorf. Manche haben Wahnvorstellungen, anderen fehlt jegliches Einsichtsvermögen. Um Selbstverletzung oder Suizid zu verhindern, müssen die Beamten die Hafträume beobachten,

Finden Sie es nicht auch manchmal surreal, an so einem schönen Frühlingstag hier anzukommen und hinter diesen dicken Mauern zu verschwinden?

Beate Peters Doch, das Gefühl habe ich manchmal schon noch. Nicht mehr so oft, es ist ja schon die vierte Haftanstalt, die ich leite. Aber wenn, dann empfinde ich es in der Weihnachtszeit als besonders krass, weil das auch hier drin eine sehr emotionale Zeit ist.

Die Chefin Juristin Beate Peters, 55, leitete das Haftkrankenhaus Fröndenberg und die Anstalten in Duisburg und Willich, bevor sie nach einem Abstecher zum Rechnungshof im Sommer 2018 die JVA Düsseldorf übernahm.

Die JVA hat 839 Plätze, davon 240 für U-Häftlinge. Jährlich kommen 3100 Gefangene dort an. Insgesamt 350 Menschen arbeiten in der JVA, 269 im Vollzug.

Peters Das hat mir neulich erst ein Inhaftierter gesagt, als das Schauspielhaus mit „Nathan to go“ bei uns gewesen ist. „Religion spielt hier keine Rolle, unser gemeinsames Thema ist die Haft.“

Peters Für uns ist natürlich entscheidend, dass ein Inhaftierter hier klarkommt. Wir machen Crashkurse nicht nur für die Sprache, sondern auch in Sachen Gesellschaftsbild, Gleichberechtigung und so weiter. Das sind viele kleine Bausteine.

Peters Es ist schwer erkennbar, ob jemand nicht will oder es nicht kann. Wir haben hier oft mit psychischen Störungen zu tun.

Peters Gut zehn Prozent der Inhaftierten sind davon betroffen. Und das bringt uns an unsere Grenzen. Da gibt es Menschen mit Wahnvorstellungen, andere, denen jegliches Einsichtsvermögen fehlt. Die einen suchen ständig und über die Maßen das Gespräch mit den Bediensteten, andere greifen die Vollzugsbeamten an. Immer wieder finden wir mit Kot verschmierte oder sonstwie verwüstete Hafträume vor.

Sollten psychisch auffällige Gefangene nicht eigentlich in der Forensik untergebracht sein?

Peters Bei uns betrifft das vor allem Untersuchungs-Gefangene, die also noch nicht im Rahmen eines Strafverfahrens begutachtet wurden. Das ist ein großes Problem. Denn die Zahl der psychischen Auffälligkeiten steigt. Die Betroffenen kommen dann nach Fröndenberg ins NRW-Justizkrankenhaus, werden dort therapiert und medikamentös eingestellt und kommen wieder zu uns. Nur hier setzen sie dann, weil es ihnen ja wieder gut geht, die Medikamente ab und alles geht von vorn los. Viele müssen in den Hafträumen beobachtet werden, um Selbstverletzung oder Suizid zu verhindern. Das bindet sehr viel Personal.

Peters Zumindest gibt es nach dem Todesfall in Kleve eine Expertenkommission, die sich auch mit der Frage der forensischen Betreuung befasst. Wir brauchen dringend mehr Anbindung an die psychiatrischen Kliniken. Fröndenberg kann die hohe Fallzahl nicht dauerhaft alleine stemmen.

Peters Von unseren 269 Planstellen im Vollzugsdienst sind 20 frei. Die müssen wir dringend besetzen, aber das ist nicht einfach. Etliche Bewerber fallen schon beim Deutschtest durch – und wir sind schon wirklich großzügig mit der Zeichensetzung (lacht). Oft ziehen Kandidaten ihre Bewerbung aber auch nach einem Rundgang durchs Haus zurück, weil sie sich dann doch nicht vorstellen können, hier zu arbeiten. Und wieder anderen ist auch das egal, die wollen nur einen sicheren Job im Öffentlichen Dienst, und die können wir auch nicht brauchen. Am Ende bleiben dann von 25 Bewerbern nur drei. Das würde ich gern ändern. Es ist schließlich ein verantwortungsvoller und abwechslungsreicher Beruf, der die Resozialisierung der Gefangenen und die Sicherheit der Gesellschaft zum Thema hat.

Wenn Sie sich was wünschen dürften, außer geeigneten Bewerbern ...

Peters … dann auf jeden Fall eine bessere Auslastung unserer Eigenbetriebe. Denn in denen bieten wir nicht nur Arbeitstherapien, sondern vor allem berufliche Qualifikationen an. Das ist ganz wichtig. Derzeit baut unsere Schreinerei die Möbel für die Justiz in NRW, die Schneiderei verkauft Produkte über den Online-Knastladen. Aber wir brauchen unbedingt mehr Aufträge von außen, um Menschen zu qualifizieren, die arbeiten können, aber eben keine Lehre haben.