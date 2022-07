Zehn Wochen Streik in Düsseldorf : „Viele Eltern sind wegen der Kita-Streiks am Limit“

Auch am Dienstag blieben viele Eltern und Kinder an der Kita Waldhäuschen vor verschlossenen Türen. RP-Foto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die beiden Betriebskitas der Düsseldorfer Uniklinik werden seit zehn Wochen bestreikt. Für Eltern sei das eine „Zerreißprobe“, viele Kinder seien verunsichert, sagen Mütter und Väter in einem offenen Brief.

(semi) Von den Streiks an der Uniklinik sind auch Eltern betroffen, deren Kinder in den Betriebskitas Blaubär und Waldhäuschen betreut werden. Seit zehn Wochen werden diese bestreikt. „Viele Eltern sind am Limit“, sagt Vater Niko Stamtsis, dessen Sohn (15 Monate) in der Kita Waldhäuschen betreut wird – wenn er denn einen Platz in der Notbetreuungsgruppe bekomme. Im Homeoffice könne der Bankangestellte aber nicht mehr immer arbeiten, seine Frau Angeliki ist wiederum Biomedizinerin an der Uniklinik, die im Labor arbeiten müsse: „Das ist eine Zerreißprobe.“