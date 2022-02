Sturm in Düsseldorf : Viele Einsätze wegen Sturms – aber nur geringe Schäden

Die Feuerwehr sicherte das Baugerüst am Hellweg. Foto: Patrick Schüller

Update Düsseldorf Die Feuerwehr war zunächst mit einem Großaufgebot am Hellweg und dann an der Oststraße im Einsatz. Die Sturmschäden in Düsseldorf sind bislang nur gering. Schulen, Kitas und Kultureinrichtungen blieben am Donnerstag geschlossen. Der Sturm geht bis zum Wochenende weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Sturm hat in Düsseldorf bislang nur geringe Schäden verursacht. Ein Feuerwehrsprecher bezeichnete die Lage am Donnerstag als „relativ entspannt“. Die Einsätze drehten sich vor allem um umgekippte Bäume, abgeknickte Äste und lose Dachziegel. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Menschen in Zusammenhang mit dem Sturmtief „Xandra“ sowie dem Sturmtief „Ylenia“ zu Schaden.

An der Rothenbergstraße am Unterbacher See war in der Nacht ein Auto mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr entfernte gegen 2.30 Uhr den Baum. Am Vormittag rückte war die Feuerwehr nach Flingern-Nord aus. Ein Baugerüst am Hellweg drohte zu kippen, nachdem sich die Verankerung gelöst hatte. Die Retter sicherten das Gerüst und entfernten die Plane. In Kaiserswerth stürzten auf einem Gehweg an der Straße Am Ritterskamp mehrere Tannen um, eine weitere drohte zu folgen. 13 freiwillige Feuerwehrleute zerlegten sie.

Auf der Altdorferstraße in Düsseltal brachen mehrere größere Äste von einem Baum ab. In Holthausen auf der Bonner Straße sicherten Einsatzkräfte über eine Drehleiter lose Metallbleche an einem Kamin mit Spanngurten. Auf der Oststraße musste ein Bauzaun, welcher durch den Sturm umzustürzen drohte, aufgerichtet und gesichert werden. Insgesamt wurden bis 18 Uhr 42 sturmbedingte Einsätze verzeichnet.

In NRW blieben die Schulen geschlossen, auch die meisten Kitas waren zu. Kultur- und Sportstätten waren ebenfalls betroffen. Für Freitagabend gilt die nächste Sturmwarnung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch für das Wochenende vor Sturm und starken Regenfällen. Es wird empfohlen, das Haus nicht zu verlassen sowie den Aufenthalt in Wäldern, Parks oder in der Nähe von Bäumen zu meiden.

Die Rheinbahn vermeldete vereinzelte Einschränkungen durch Sturmschäden, die unter anderem die Linien U76 und U79 betrafen. Insgesamt waren die Auswirkungen aber gering. Am Düsseldorfer Flughafen lief trotz des starken Windes der Betrieb. Es kam nur zu einzelnen Flugausfällen.

Von den Schließungen waren auch städtische Kultureinrichtungen wie Museen betroffen. Sie sollen Freitag wieder öffnen. Die Forstverwaltung warnt davor, während und nach dem Sturm die Wälder zu betreten. Vorsorglich bleibt auch der Wildpark geschlossen und öffnet wohl erst nächste Woche wieder.

(arl/ujr)