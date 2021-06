Polizeieinsatz in Düsseldorf : Autoposer umfahren Kö-Sperren als „Geisterfahrer“

Mit diesen Pfosten wird die Königsallee abgesperrt. Foto: dpa/Wolfgang Harste

Düsseldorf Bis in die frühen Morgenstunden hinein mussten die Ordnungskräfte in Düsseldorf zahllose Einsätze in der Altstadt und rund um die Königsallee bewältigen. Wie Oberbürgermeister und Polizei die Lage bewerten.

Von Alexander Esch

Am Abend und in der Nacht vor dem Feiertag hatten die Einsatzkräfte von Polizei und städtischem Ordnungsdienst (OSD) in der Innenstadt erneut alle Hände voll zu tun. Von einer „zum Teil überfüllten Altstadt“ sowie einer „angespannten Lage und erheblicher Aggressivität“ sprach Oberbürgermeister Stephan Keller am Freitag. Dank einer großen Präsenz sowohl von Polizei als auch OSD habe man die Lage aber „im Wesentlichen im Griff“ gehabt. Keller dankte den Einsatzkräften zudem ausdrücklich für ihre „harte, aber gute Arbeit“. Er lobte zudem die Zusammenarbeit mit der Polizei.

Diese spricht derweil von einer Einsatzlage, die mit der Zeit von vor der Pandemie vergleichbar sei. Bis in die frühen Morgenstunden sei auch die Einsatzhundertschaft gefordert gewesen. Von mehreren Körperverletzungen und zwei größeren Schlägereien in der Altstadt berichtet eine Sprecherin.

Vor allem am späten Abend ist es dann laut Stadt „regelmäßig zu Unterschreitungen des Mindestabstandes“ gekommen. Zahllose Besucher seien auf Alkoholkonsum- und Verweilverbot hingewiesen, 69 Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet worden.