Kostenpflichtiger Inhalt: Unternehmen in Düsseldorf : E-Sprinter wird bald in Düsseldorf produziert

Auch der Stadtentwässerungsbetrieb hatte seine Pforten für die Besucher geöffnet. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Im Mercedes-Benz-Werk in Düsseldorf laufen die Vorbereitungen für die Produktion des eSprinters. Das erfuhren Besucher bei der Werksbesichtigung am Donnerstagabend. Insgesamt war das Interesse an der „Langen Nacht der Industrie“ groß.