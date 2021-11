Winterzauber in Corona-Zeiten : Viele Besucher für Oscar Bruchs Winterwelt

Schausteller Oscar Bruch in der Almterrasse vor der Eisbahn. Er setzte von Anfang an auf 2G für seine Winterwelt auf dem Corneliusplatz. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Als am Freitagabend die Winterwelt auf dem Corneliusplatz eröffnete, waren die Gefühle gemischt: Auf der einen Seite herrschte Freude über den Winterzauber, auf der anderen Seite aber auch große Sorge vor der Corona-Entwicklung.

Schon am ersten Tag nach der Eröffnung der Kostenpflichtiger Inhalt Winterwelt auf dem Corneliusplatz hat es mehrere hundert Besucher auf die Eisbahn und in die Almterrasse gezogen. „Ich bin schon einmal sehr zufrieden mit dem Samstag“, sagte Bruch am Sonntag unserer Redaktion. „Viele Kinder fuhren Schlittschuh auf dem Eis, über den Tag verteilt strömten die Gäste in die Hütte“, sagt der Schausteller.