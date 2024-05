Zeitreise-Messe in Düsseldorf Geflickte Jeans und clevere Ideen bei der „Heritage“-Messe

(clhö) Die alte Federnhalle auf dem Areal Böhler wird zum Traditionskaufhaus, bei dem die handverlesenen Aussteller Handwerk und Qualität großschreiben. So wie der Stuhlmacher Jay Alm. Den US-Amerikaner hat es vor ein paar Jahren nach Ramstein verschlagen. „Ich habe in der IT-Branche gearbeitet. Aber irgendwann war mir klar, dass ich lieber etwas mit meinen Händen machen wollte“, erzählt er. Er begann sich mit Holz zu beschäftigen und was er daraus alles machen könnte. „Ich habe mich auf Stühle spezialisiert“, fährt Jay Alm fort. Auf der Heritage Post Trade Show zeigt er live sein Können.