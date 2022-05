173 Millionen für die Bauwirtschaft : Viele Aufträge von der Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Im Hochbau vergab die Stadt im vorigen Jahr Aufträge in Höhe von 173,3 Millionen Euro. Rund zwei Drittel des Geldes ging an Firmen aus der Region Düsseldorf.

Dass die öffentliche Hand ein wichtiger Konjunkturmotor ist, zeigte sich am Dienstag im Bauausschuss des Stadtrates. Dort wurde für das vorige Jahr eine Bilanz der Auftragsvergaben im Hochbaubereich vorgelegt. Diese summierten sich auf 173,3 Millionen Euro brutto. 76,1 Millionen Euro davon gingen an Düsseldorfer Unternehmen, 36,9 Millionen Euro an Unternehmen in anderen Städten des Regierungsbezirkes, von den übrigen 60,3 Millionen Euro profitierten überregionale Unternehmen. Der Anteil bei den Vergaben an Düsseldorfer Firmen lag bei 44 Prozent und blieb damit nahezu stabil, im Vorjahr waren es 45 Prozent gewesen.