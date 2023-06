Apotheken in Düsseldorf “Manche glauben immer noch, dass Apotheker Porsche fahren“

Wer in diesen Tagen eine Apotheke betritt, wird häufig schon am Eingang von einem rot-weißen Warnplakat begrüßt: „Unsere Apotheke bleibt am 14. Juni geschlossen.“ In der Kloster-Apotheke auf der Oststraße hängt der Hinweis an jedem Schalter auf Augenhöhe, in den klein gedruckten Stichpunkten geht es um Forderungen nach weniger Bürokratie – und höherer Vergütung. Bei diesem Punkt stutzen manche Patienten, erzählt Apothekerin Barbara Teckenberg. „Die sagen dann, ich könnte mir doch mit meinem Job den fünften Porsche leisten. Dabei fahre ich Fahrrad.“