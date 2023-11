Große Ehre für Düsseldorfer Viel Theater für Pater Wolfgang Sieffert

„Mord im Ringerclub“ feierte Premiere im Theater an der Kö. Das Problem an diesem neuen Boulevardstück ist allerdings, dass die Premiere gleichzeitig die letzte Vorstellung war, denn die Geschichte um einen ermordeten Ringer, der von einem Konkurrenten im Kampf um die Nominierung für die Olympischen Spiele 2032 in Düsseldorf ausgestochen wurde, der in den Knast kam und dort von Pater Braun seelsorgerisch betreut wurde, wurde extra für die Überreichung der Karl-Klinzing-Plakette an Pater Wolfgang Sieffert geschrieben und uraufgeführt. Die von den Mostertpöttches erdachte Handlung orientierte sich grob am Leben des Geehrten.