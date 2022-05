Besonderes Event in Düsseldorf : Viel Spaß für junge Radfahrer im Rather Waldstadion

Düsseldorf Beim Petit Depart können sich Kinder auf ihrem Fahrrad beweisen. Für die Gewinner winkt die Teilnahme beim Radrennen auf der Kö. Das Event kommt bei den jungen Teilnehmern gut an.

Otto wünscht seinem Vordermann noch schnell viel Glück. Gleich darf er sich selber auf dem Geschicklichkeitsparcours beweisen. Sicher bewältigt er mit seinem Fahrrad den Slalom, fährt ruhig über kleine Rampen hinweg und schafft es auch zwischen den eng gestellten Hindernissen hindurch. „Am schwierigsten war es, um die Hütchen herumzufahren, weil man da ganz nah dran bleiben muss“, sagt er nach seiner Runde. Der 8-Jährige ist einer der 125 Petit Départ-Teilnehmer im Rather Waldstadion und sehr ambitioniert. „Ich möchte es bis in die Finalrunde schaffen und werde auf jeden Fall mein Bestes geben“, sagt er. Darum hat er auch im Center Park in der Eifel fleißig geübt. „Schnell fahren und Slalom machen mir am meisten Spaß“, erzählt Otto.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause dürfen sich Kinder wieder beim Petit Départ auf dem Fahrrad in Geschicklichkeit, Ausdauer und Sprint beweisen. „Die fünfhundert Plätze für die vier Veranstaltungsorte waren innerhalb von einer Woche vergeben. Das hatten wir noch nie. Man sieht, dass die Kinder sich wieder bewegen wollen und jede Gelegenheit nutzen“, freut sich Benedikt Jerusalem vom Jugendamt Düsseldorf. Auch Mila und Maya waren direkt Feuer und Flamme. „Ich habe das Plakat gesehen und wollte unbedingt dabei sein“, erzählt Maya. Am Morgen habe sie noch ein wenig geübt, aber um das Gewinnen gehe es ihr gar nicht. „Der Spaß ist viel wichtiger“, sagt die 8-Jährige. Beim Finalrennen auf der Königsallee wäre sie aber trotzdem gerne dabei und so geht es auch Mila. „Das wäre so cool, auf der Kö vor den ganzen Leuten zu fahren“, schwärmt sie. Die 9-Jährige freut sich am meisten auf das lange Rennen, denn schnell fährt sie gerne und macht auch viele Radtouren. „Das wird bestimmt sehr anstrengend, macht aber Spaß“.

Marieke ist mit ihren 14 Jahren mittlerweile zu alt für den Petit Départ. Teilnehmen dürfen in diesem Jahr nur die Jahrgänge 2010 bis 2013. Nachdem sie viermal teilgenommen und auch schon gewonnen hat, hat sie sich in diesem Jahr als Volunteer gemeldet. „Das hat immer so viel Spaß gemacht und da wollte ich wenigstens helfen“, sagt die Riegenleiterin. Ihr Vater habe sie früher bei allen möglichen Veranstaltungen angemeldet. „Das hier war die Beste und hat dazu geführt, dass ich jetzt Triathlon mache“, sagt die Schülerin.

Am 13. und 14. August werden die Besten aus den vier Vorentscheiden im Rahmenprogramm des Radrennens „Rund um die Kö“ um die ersten Plätze kämpfen. Heute werden alle mit einer Medaille belohnt. Zusätzlich bekommen die Teilnehmer eine Einladung zu einem Probetraining beim SG Radschläger Düsseldorf 1970 e.V., der mit der Veranstaltung auch für sich werben möchte. „Es wäre schön, wenn wir mehr Kinder auf das Rad holen und neue Talente finden könnten“, so der Vorsitzende Sascha Grünewald.