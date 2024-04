Feste in Düsseldorf Viel Spaß auch für Kinder beim Blütenfest

Diese Gelegenheit ließ sich Rosi Offermanns nicht entgehen. „Man muss was vor der Tür anbieten, damit die Passanten auch stehen bleiben und sich interessieren“, meinte die Inhaberin von „Hobby + Spiel Müller“. So standen also eine Kugelbahn, die die Kinder immer wieder neu zusammenstellen konnten, eine Kiste mit sogenanntem kinetischem Sand und ein Glücksrad vor dem Ladenlokal. „Am Glücksrad haben wir mindestens 45 Harry-Potter-Figuren verlost“, so Offermanns. „Den Erfolg vom Blütenfest kann man nicht direkt am Ende des Tages feststellen. Leute, die eigentlich überhaupt nicht in einen Spielzeugladen gehen wollten, haben vielleicht Ideen für den nächsten Kindergeburtstag bekommen und kommen erst in ein paar Wochen, um etwas zu kaufen.“