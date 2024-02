Toleranzwagen in Düsseldorf Damit aus Fremden Freunde werden

Schon lange bevor sich dieser Teil des Düsseldorfer Rosenmontagszugs gegen 13.30 Uhr in Bilk in Bewegung setzt, wird der Düsseldorfer Toleranzwagen wahrgenommen. „Ihr kommt genau zur rechten Zeit, toll, macht weiter so“, ruft ein Jeck in Uniform, der rasch zu seiner Gruppe eilt. Tatsächlich ist der Wagen nach dem Terrorangriff auf Israel und seinen bis heute andauernden Folgen und den abseitigen Überlegungen Rechtsextremer über eine sogenannte „Remigration“ von Hunderttausenden Menschen, die längst unumkehrbar zu diesem Land gehören, wichtig. Mindestens so wichtig wie vor vier und vor fünf Jahren. Das unterstreicht wenig später die Reaktion der Zigtausenden am Straßenrand.