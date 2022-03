Wer einen Test vorlegen muss und wer nicht : Verwirrung um Corona-Kontrollen an Uniklinik Düsseldorf

Düsseldorf Ein ambulanter Patient der MNR-Klinik bemängelt, dass er unkontrolliert in das Gebäude gelangen konnte. Das habe aber seine Richtigkeit, heißt es aus dem Universitätsklinikum.

Ein 77-jähriger, ambulanter Patient des Düsseldorfer Uniklinikums (UKD) kann es noch immer nicht fassen. Als der Langenfelder Nierentransplatierte in der vergangenen Woche vormittags zu einem ambulanten Termin in die MRN-Klinik wollte, habe es keine Corona-Einlasskontrolle gegeben. „Meine Nachfrage an der Eingangs-Rezeption wurde mit der Aussage beschieden: Eingangskontrollen würden am Nachmittag durchgeführt.“ Das habe ihn irritiert, denn laut UKD-Webseite sei „eine seit dem 12. Februar geänderte, gleichwohl strenge Besuchsregelung in Kraft.“ Zudem gehöre der 77-Jährige zu den besonders vulnerablen Gruppen in der Pandemie.