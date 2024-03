Verwaltungsgericht Düsseldorf hat entschieden Apotheken dürfen zusammengelegt werden

Die Stadt hatte eine Genehmigung zur Zusammenlegung der Betriebe verweigert mit der Begründung, dass die zu betreibenden Apotheken (letztlich zwei in Düsseldorf, zwei in Aachen) laut Apothekergesetz in benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städten liegen müssten. Die Kläger jedoch fanden, der Begriff „benachbart“ sei lediglich funktional zu verstehen – und dass die Hauptapotheke in Düsseldorf sowie Filialapotheken in Düsseldorf und Aachen zeitlich innerhalb einer Stunde problemlos zu erreichen seien.