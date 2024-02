Gericht sieht demokratische „Grenzen verletzt“ Düsseldorfer Verwaltungsgericht kritisiert OB Keller wegen Demo-Aufruf

Das Verwaltungsgericht entschied am Mittwoch, dass der Antrag in die Tagesordnung aufgenommen werden müsse. Gleichwohl sei Keller nicht verpflichtet, auch alle Fragen zu beantworten. Am Ende des Eilbeschlusses geben die Richter Keller einen mit und schreiben: „In diesem Zusammenhang wird aus gegebenem Anlass erinnert an die sich aus dem Rechtsstaatsgebot und dem Demokratieprinzip ergebenden, auch für kommunale Wahlbeamte in ihrer Eigenschaft als Amtsträger geltenden Grenzen einer Beteiligung an politischen Debatten.“ Der OB hat sich also zu weit aus dem Fenster gelehnt.