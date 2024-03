Verkehr in Düsseldorf Verwaltung soll „Elterntaxis“ ausbremsen

Sie fahren bis vor das Schultor und sorgen so für Ärger: Sogenannte „Elterntaxis“ für Kinder. Das Landes-Verkehrsministerium hat den Städten jetzt neue Möglichkeiten gegeben, etwas gegen das Phänomen zu tun. Die Schulen im Linksrheinischen freut das. Die Politik vor Ort will von der Stadt prüfen lassen, was Sinn ergibt.