Ausschuss in Düsseldorf : Verwaltung lehnt Unterstützung der Awista im Ahrtal ab

Düsseldorf Die vom Hochwasser besonders betroffenen Kommunen im Ahrtal brauchen dringend Unterstützung bei den Aufräumarbeiten. Die Düsseldorfer Grünen wollten, dass für die Beseitigung von Sperrmüll und anderen Abfällen Hilfe von der Awista kommt.

Beigeordnete Cornelia Zuschke teilte mit, dass die Kapazitäten der Awista zu 100 Prozent mit den vorhandenen Aufträgen ausgelastet seien. Für einen Einsatz wie im Ahrtal könnte nur Personal auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt werden, wenn der Leistungsumfang in Düsseldorf reduziert werde. „Vor dem Hintergrund, dass immer noch bedingt durch Folgen der Pandemie nach wie vor größere Mengen zum Beispiel an Altpapier in Düsseldorf erfasst werden müssen, kann die Verwaltung eine solche Unterstützung nicht empfehlen“, so Zuschke. Sie führte weiter aus, dass die Awista auch nur über Sperrmüllfahrzeuge verfüge, in die vergleichsweise kleine Abfallmengen händisch verladen werden. Diese Art von Fahrzeugen sei für die in den Überschwemmungsgebieten anstehenden Aufgaben nicht geeignet. Zuschke sagte: „Benötigt werden dort vielmehr Bagger und Containerfahrzeuge, mit denen größere Mengen Sperrmüll, Bauabfällen und Schutt geladen und transportiert werden können.“