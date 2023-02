Düsseldorfer Forscher untersuchen Wie sehr vertrauen wir Sprachassistenten wie Alexa?

Die einen finden sie noch immer unheimlich und wollensie nicht daheim haben. Die anderen wissen gar nicht mehr, wie sie ihren Alltag ohne sie meistern sollen, nehmen die menschlich klingenden Assistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant schon fast wie ein Freund oder Familienmitglied wahr. Doch wie groß ist das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich in sie? Das ist die Frage, die das Forschungsprojekt „Hybridvertrauen in Sprachassistenten“ von Professor Marc Ziegele und seiner Mitarbeiterin Katharina Frehmann an der Heinrich-Heine-Universität untersuchen will. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Projekt, das bis Winter 2025 läuft, mit rund 310.000 Euro.