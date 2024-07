Düsseldorf Versuchter Straßenraub in der Altstadt – Täter flüchten ohne Uhr

Bei einem versuchten Straßenraub wurde ein Mann in der Nacht zu Dienstag verletzt. Zwei Männer wollten in der Altstadt einem 37-Jährigen seine Uhr vom Handgelenk reißen. Das berichtet die Düsseldorfer Polizei. Die Tat ereignete sich um 1.20 Uhr an der Heinrich-Heine-Allee, Ecke Grabbeplatz.