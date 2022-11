Großstadt-Vergleich : Düsseldorf verschlechtert sich im Städteranking

Düsseldorf Jedes Jahr werden 71 deutsche Großstädte in verschiedenen Teilbereichen miteinander verglichen – der Status Quo, die Entwicklung und der Stand der Nachhaltigkeit. Düsseldorf erreicht dabei aktuell keine Top-Platzierungen.

Damit schafft es die NRW-Landeshauptstadt in den Rankings nicht auf die Top-Plätze. In einzelnen Unterpunkten der jeweiligen Teilbereiche schneidet Düsseldorf gut ab: So wird bei den Gründungen, dem Gewerbesaldo und dem Pendlersaldo jeweils der zweite Rang erreicht, bei der Kitaquote U3 liegt Düsseldorf auf Rang eins. Dafür schneidet die Stadt in Sachen Straftaten und Aufklärungsquote schlecht ab (Rang 55 und 68). Im Dynamikranking liegt die Stadt bei den Gästeübernachtungen und der Jugendarbeitslosenquote auf den hinteren Rängen (69 und 60).